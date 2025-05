Tej historii świąt 1 i 3 maja pewnie nie znasz. Wyjaśniamy, czy w majówkę trzeba iść do kościoła

Majówka to bez wątpienia ulubiony długi weekend Polaków. Pogoda najczęściej sprzyja wtedy aktywności na świeżym powietrzu, a dzięki terminowi, to idealny czas na zagraniczne wyjazdy. Niejedni żartują, że 1 i 3 maja to nasze narodowe święto grillowania. Prawda jest oczywiście zupełnie inna.