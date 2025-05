Kraj faraonów z każdym rokiem cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony Polaków. Jest to efekt przystępnych cen wczasów all inclusive , dobrej bazy hotelowej i ciekawych atrakcji. Niestety do 4 maja podróże do Egiptu będą niebezpieczne. Wszystko przez burzę piaskową.

Polska ambasada ostrzega podróżnych w Egipcie. Wszystko przez pogodę

Majówka w Egipcie ciepła, ale trzeba uważać na burze piaskowe w rajach all inclusive

Jak czytamy w komunikacie egipskich meteorologów, w najbliższych dniach w Hurghadzie i Marsa Alam można spodziewać się ok. 29 st. C w ciągu dnia i ok. 21 st. C w nocy. Zdecydowanie chłodniej będzie na północy. W piątek 2 maja w Kairze prognozowane jest 25 st. C, a w nocy temperatura może spaść do 16 st. C.