Najbardziej zaskakiwać może fakt, że agresorkami były "trzy kobiety po trzydziestce" (jak opisują je lokalne media). To nietrzeźwe Brytyjki, które najpierw zaczęły obrażać siedzącą przy stoliku Polkę, śmiały się z niej i wyzywały. A potem fizycznie zaatakowały.

Lokalne media piszą, że Brytyjki przedstawiły lokalnej policji inną wersję wydarzeń niż Polka. Ich słów nie potwierdza jednak zapis z monitoringu, co może mieć wpływ na decyzję sądu w ich sprawie.

Brytyjscy turyści nie są chętnie widziani na Balearach

Wielu z nich nadużywa alkoholu i wszczyna burdy. Mieszkańcy wysp od dawna próbują w jakiś sposób ograniczyć liczbę turystów. Podczas lata zwłaszcza Balearami wstrząsnęła fala protestów, podczas których wprost wyganiano turystów do domu. Jednak tamtejszy rząd woli się na gościach dorobić.

Baleary, czyli przede wszystkim Majorka, Minorka i Ibiza robią co w ich mocy, aby utrudnić życie turystom. Są już limity drinków na all inclusive, zakaz spożywania alkoholu w przestrzeni publicznej, ograniczenia w wynajmie Airbnb, a także długa lista podatków. Jak się okazuje, ten na rzecz zrównoważonej turystyki (nazywany też podatkiem turystycznym) może niebawem wzrosnąć. I to dość dotkliwie.