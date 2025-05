Niemiecki kontrwywiad – Federalny Urząd Ochrony Konstytucji (BfV) – zakwalifikował partię AfD jako zdecydowanie skrajnie prawicową. Podejrzenie, iż partia dąży do działań skierowanych przeciwko wolnemu demokratycznemu porządkowi, zostało potwierdzone i wzmocniło się w kluczowych obszarach.

Oświadczenia i stanowiska partii oraz czołowych przedstawicieli AfD naruszają zasadę godności ludzkiej – oświadczyli wiceprezesi BfV Sinan Selen i Silke Willems. Jest to decydujące dla obecnej oceny partii przez kontrwywiad.

Wcześniej częściowo skrajnie prawicowa

W przeszłości urzędy landowe kontrwywiadu w trzech wschodnioniemieckich krajach związkowych – Turyngii, Saksonii i Saksonii-Anhalt – zaliczyły tamtejsze struktury AfD do „potwierdzonych ruchów skrajnie prawicowych”.

Także w przypadku obserwacji partii jako podejrzanej o prawicowy ekstremizm dozwolone jest użycie wywiadowczych środków, m.in. wykorzystanie poufnych informatorów do zbierania wewnętrznych informacji o partii. Dozwolona jest także obserwacja, nagrywanie obrazu i dźwięku. Jednak przy wyborze i stosowaniu tych środków należy przestrzegać zasady proporcjonalności.

Raport nie zostanie opublikowany

Obserwacja AfD przez niemiecki kontrwywiad formalnie nie ma nic wspólnego z zakazem działalności partii , bo o delegalizację może wystąpić do Federalnego Trybunału Konstytucyjnego jedynie Bundestag, Bundesrat lub rząd Niemiec. Nowa klasyfikacja AfD przez kontrwywiad może jednak skłonić któryś z tych trzech organów konstytucyjnych do złożenia takiego wniosku.

Podstawą podjętej decyzji przez niemiecki kontrwywiad jest obszerny raport BfV, który jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego. Zawiera on również fakty z lutowych wyborów do Bundestagu. Nie ma planów publikacji tej ekspertyzy.