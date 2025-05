"Fakt" podaje, że 23 kwietnia, w dniu zaginięcia, około godziny 19:43, Maja wyszła z bloku i udała się w kierunku ulicy Podmiejskiej w Mławie. Tam miała spotkać się z Bartkiem – znajomym, z którym planowała "wyjaśnić kilka spraw". Kiedy dziewczyna nie wróciła do domu, a jej telefon przestał odpowiadać, zaniepokojeni rodzice zgłosili sprawę na policję.

Tego dnia Maja o godzinie 19:53 wysłała wiadomość do koleżanki i wykonała dwa połączenia. Gdy znajoma próbowała oddzwonić, telefon nastolatki już nie odpowiadał. W akcję poszukiwawczą zaangażowano psa tropiącego, który doprowadził służby do windy na peronie kolejowym. Tam trop się urwał. Nagrania z monitoringu nie potwierdzają jednak, by Maja pojawiła się na peronie.