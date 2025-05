Stacji Polsat News udało się dotrzeć do ojca zamordowanej 16-letniej Mai. – Mężczyzna nie chciał rozmawiać przed kamerami. Powiedział, że będzie na to czas dopiero po pogrzebie córki – przekazała widzom dziennikarka Polsat News Weronika Korol.

Zabójstwo 16-letniej Mai. Ojciec mówi o swoich podejrzeniach

Stacja pisze też, że wujek Mai napisał w mediach społecznościowych o szczegółach, które ma znać rodzina zamordowanej. Chodzi o to, że nastolatka miała zostać związana, przypalana oraz polewana żrącymi substancjami.

Ojciec 16-latki ma uważać, że w zabójstwo jego córki mogło być zaangażowanych więcej osób. Przekazał on również, że Maja i podejrzany znali się. "Był to jej kolega z czasów, zanim przeprowadziła się ze swoją matką do Olsztyna" – czytamy na stronie Polsat News.