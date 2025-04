Tusk zacytował słowa Dudy z wiecu Nawrockiego. Zgodził się z nim i... w PiS się zagotowało

Premier Donald Tusk znajduje spore upodobanie w irytowaniu członków PiS i prezesa Kaczyńskiego. Co jakiś czas wrzuca w media społecznościowe zdania, które doprowadzają politycznych oponentów do wrzenia. Właśnie zrobił to po raz kolejny.