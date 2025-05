Dla tysięcy uczniów z całej Polski to bardzo emocjonujący czas. Matura to jeden z najbardziej stresujących egzaminów – decyduje o przyszłości, kierunku studiów, a nawet życiowej drodze. Wielu maturzystów zadaje sobie pytanie: czy zdam? I co pojawi się na egzaminie? A ten rozpocznie się już w poniedziałek 5 maja od egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym.