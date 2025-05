Lars Klingbeil , lider partii SPD , został desygnowany na ministra finansów i wicekanclerza, co czyni go najważniejszym ministrem w rządzie Friedricha Merza. Żaden projekt przyszłego rządu nie może być realizowany bez jego wsparcia. 47-latek z Saksonii Dolnej jest z wykształcenia politologiem i socjologiem, od 2009 roku zasiada w Bundestagu.

Pistorius pozostaje ministrem obrony

Boris Pistorius jest jedynym ministrem SPD, który pozostał na stanowisku. Według wielu sondaży pochodzący także z Dolnej Saksonii polityk, jest nadal najpopularniejszym politykiem w Niemczech. 65-latek ma trudne zadanie modernizacji Bundeswehry i uczynienia z niej armii zdolnej do obrony kraju. Ułatwi mu to reforma kotwicy budżetowej, zakładająca wyjęcie wydatków na obronność przekraczających 1 proc. PKB spod restrykcji wynikających z kotwicy budżetowej.

Stanowiska dla polityków ze wschodu

Niespodzianką jest nominacja Reem Alabali-Radovan, która zostanie ministrą współpracy gospodarczej i rozwoju. 35-latka urodziła się w Moskwie, a jej rodzice pochodzą z Iraku. Rodzina wyemigrowała do Niemiec, gdy Reem Alabali-Radovan miała sześć lat. Polityczka sprawowała dotąd funkcję pełnomocniczki ds. migracji, uchodźców i integracji .

Z kolei Stefanie Hubig z Nadrenii-Palatynatu była jedną z faworytek do objęcia ministerstwa sprawiedliwości i jak się okazało, otrzyma tę tekę. 56-letnia Hubig jest zaznajomiona z tym resortem, ponieważ pracowała tam już jako sekretarz stanu.

Od start-upu do ministerstwa

Chrześcijańscy demokraci z CDU i bawarskiej CSU przedstawili swoich ministrów już w ubiegłym tygodniu. Tym samym znani są wszyscy członkowie rządu Friedricha Merza. We wtorek, 6 maja, Bundestag zbierze się, by wybrać nowego kanclerza. Lider CDU Friedrich Merz potrzebuje do tego tzw. większości kanclerskiej w pierwszym głosowaniu – tj. większości wszystkich członków Bundestagu. Próg ten wynosi 316 głosów.