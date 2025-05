W studiu Polsatu byli przedstawiciele 12 sztabów. Nie było tylko współpracownika kandydata partii Ruch Dobrobytu i Pokoju. – Jeżeli ktoś chce posłuchać sztabu Macieja Maciaka, to niech sobie włączy Russia Today – powiedział na ten temat dziennikarz Piotr Witwicki, który prowadził wydarzenie, co cytowano na stronach telewizji.

Polsat zorganizował "debatę sztabów"

Bocheński miał ciężko podczas debaty Polsatu

Podczas debaty Tobiasz Bocheński był zmuszony się odnieść do sprawy kawalerki. – Karol Nawrocki pomagał panu Jerzemu, zgodnie z prawem nabył mieszkanie, a zapłacił cenę rynkową – padło. – Wiem, że taka kawalerka rynkowo warta jest dziś pół miliona. A z doniesień medialnych wynika, że mógł zapłacić 12 tys. zł – skwitowała to Anna Górska.

Marta Czech chciała się z kolei dowiedzieć od Przemysława Wiplera, czy Konfederacja to ideowe centrum, o czym on mówił w wywiadzie. – Pomimo, że jesteśmy wierni swoim pryncypiom, to jeśli będziemy rośli, to znajdziemy się w centrum, Nie ze względu na poglądy, ale na to, że nie będzie można bez nas sformułować rządu – powiedział.