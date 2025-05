Padło też pytanie, gdzie go poznał. – Miałem wówczas 24-25 lat, to był rok 2007-2008, zaczęliśmy rozmawiać, wówczas był już pod opieką pomocy społecznej, czasem incydentalnie mu pomagałem, jak mogłem – opisał w programie Rymanowski Live na YouTube kandydat PiS na prezydenta.

Nawrocki ponownie zabrał głos ws. pana Jerzego

– Robiłem to od wielu lat, także po roku 2017. Ja nie jestem rodziną pana Jerzego Ż. Nie mam dostępu do informacji o Jerzym Ż. – padło.

Nawrocki: Sprawa jest czysta, a mamy do czynienia z grą operacyjną

– Przekazanie całej kwoty 120 tysięcy panu Jerzemu Ż. wówczas byłoby zagrożeniem dla jego życia i zdrowia. To jest rzecz prawnie właściwa, wówczas przekonywali mnie o tym prawnicy i potwierdziłem to wczoraj, że po zawarciu tego typu umowy już ich regulacja i kwoty wypłacane pozostają pomiędzy partnerami takiej umowy, to jest rzecz znana na rynku i zgodna z prawem. Przekazywałem 120 tysięcy w ratach, tylko to się zaczęło jeszcze przed spisaniem tej przedwstępnej umowy – oświadczył.