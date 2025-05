W debacie wzięło udział 12 przedstawicieli komitetów wyborczych. Prowadzący, Piotr Witwicki, odniósł się do nieobecności reprezentanta Macieja Maciaka : – Jeżeli ktoś chce posłuchać sztabu Macieja Maciaka, to niech sobie włączy Russia Today – co cytowano na stronach telewizji. Przy mównicach w studiu Polsatu stanęli przedstawiciele dwunastu sztabów wyborczych:

Monika Rosa – reprezentantka komitetu Rafała Trzaskowskiego, Tobiasz Bocheński – przedstawiciel Karola Nawrockiego, Marcin Bartoszewicz – występujący w imieniu Artura Bartoszewicza, Paweł Frankiewicz – sztab Marka Wocha, Anna Górska – reprezentująca Magdalenę Biejat, Piotr Bakun – sztab Joanny Senyszyn, Paweł Śliz – reprezentant Szymona Hołowni, Marcelina Zawisza – przedstawicielka Adriana Zandberga, Przemysław Wipler – sztab Sławomira Mentzena, Wojciech Hadaj – związany z kandydaturą Krzysztofa Stanowskiego, Marta Czech – reprezentantka Grzegorza Brauna, Jarosław Sachajko – w imieniu Marka Jakubiaka

Spięcie podczas debaty sztabowców

W trakcie debaty doszło do spięcia po pytaniu Anny Górskiej do Tobiasza Bocheńskiego. – Czy pan Nawrocki nie kręci w sprawie podatku katastralnego, ponieważ stwierdził, że przejmowanie mieszkań starszych ludzi to pomysł na życie? Ile zapłacił za to mieszkanie od pana Jerzego? – zapytała.