Anna Kanigowska opiekowała się panem Jerzym – właścicielem mieszkania, które przejął Karol Nawrocki – od wiosny 2022 r. do wiosny 2023 r. W rozmowie z Onetem szczegółowo opisała, jak wyglądała codzienność seniora, podkreślając, że żył on w bardzo trudnych warunkach.

– Mieszkanie pana Jerzego było bardzo skromne – stary stolik, dwa krzesła, wersalka i telewizor. Żył wyłącznie dzięki pomocy państwa, dostawał niewielki zasiłek, który ledwie starczał na podstawowe potrzeby. Bez pomocy z MOPR i mojej, nie miałby co jeść – relacjonowała w wywiadzie.

Co gorsza, senior nie miał środków na opłacenie prądu, przez co często siedział w zimnie, a opiekunka była zmuszona płacić za elektryczność z własnych pieniędzy. – W życiu pana Nawrockiego nie spotkałam. Mogę to powiedzieć z pełnym przekonaniem – pan Nawrocki zupełnie nie interesował się panem Jerzym, jego sytuacją życiową i jego stanem zdrowia – podkreśliła opiekunka pana Jerzego.