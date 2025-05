Turystyka w Europie i na świecie rozwija się błyskawicznie. W Grecji szacują, że w 2028 roku przybędzie tam nawet 40 mln podróżnych. Kto ich obsłuży? Tego nie wiadomo. Spadające ceny all inclusive sprawiają, że już teraz zainteresowanie wyjazdami do Hellady jest ogromne, a na miejscu trwa niełatwa walka o pracowników. Dochodzi nawet do ich podkradania.

All inclusive w Grecji popularne, ale hotele nie mogą znaleźć pracowników

"The Guardian" postanowił przyjrzeć się przygotowaniom do rozpoczęcia sezonu wakacyjnego w Grecji. Okazuje się, że choć zainteresowanie pobytem tam rośnie, to o znalezienie pracowników do obsługi turystów jest bardzo trudno.