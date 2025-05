Polskie lotniska rozwijają się bardzo dynamicznie. Remonty trwają w Rzeszowie, w październiku na 40 dni z powodu rozbudowy zamknie się lotnisko we Wrocławiu . Równocześnie jednak w wielu portach dochodzi do rewolucji technologicznej. Ta właśnie zaczęła się w Krakowie.

Lotnisko w Krakowie zainstalowało pierwszy skaner CT. Kontrola odbywa się inaczej

Na chwilę przed majówką lotnisko w Krakowie przypomniało o oddaniu do użytku pierwszego nowoczesnego skanera CT. Jest to tomograf, w którym pracownicy lotniska mogą przeskanować wasz bagaż, dokładnie poznając jego zawartość.

I właśnie to stanowi rewolucją technologiczną, która odbywa się właśnie na polskich lotniskach. Wcześniej takie urządzenia usprawniły odprawę w Lublinie . Od kilku tygodni korzystają z nich także podróżni latający z lotniska w Poznaniu.

Różnica między skanerami CT a dotychczasowymi urządzeniami jest ogromna. Przede wszystkim generują one trójwymiarowy obraz zawartości bagażu. Dzięki temu nie trzeba już wyjmować na taśmie płynów, a także elektroniki, co znacząco przyspiesza proces kontroli bezpieczeństwa. A to podnosi komfort podróży, a także zmniejsza kolejki i zatory na lotniskach.