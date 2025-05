Patryk Kościowski wraz ze swoją partnerką spędzał majówkę w Hiszpanii. 2 maja para brała udział w imprezie, jednak w drodze powrotnej między nimi miało dojść do sprzeczki, o czym pisze portal WP Sportowe Fakty .

Patryk Kościowski zaginął w Hiszpanii. To zawodnik MMA z Radomia

"Ostatni kontakt z zaginionym był o godzinie 3:13, kiedy to wysłał ostatnią wiadomość, a od godziny 4:00 telefon był już nieaktywny. Pan Patryk do chwili obecnej nie nawiązał żadnego kontaktu, nie powrócił też do miejsca zamieszkania, a jego losy pozostają nieznane" – przekazano.