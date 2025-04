Tragedia w szpitalu w Krakowie. Rodzice napastnika komentują

Dodali, że w dniu tragedii nie mieli pojęcia o jego planach. – Dziś rano go nie widzieliśmy. Wyszedł z domu. Nie wiedzieliśmy, gdzie pojechał. Gdybyśmy tylko wiedzieli, co on zamierza, to na pewno byśmy go powstrzymali – zapewnili załamani tragedią rodzice napastnika.