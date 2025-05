W rozmowie z "Faktem" przyjaciółka Mai – Justyna – opowiedziała o tym, jak wyglądała jej rozmowa telefoniczna na chwilę przed tragedią . – Była w ogromnym stresie i strasznie się bała, ale nie chciała powiedzieć czego. Zadzwoniła do mnie i powiedziała, że wróciła ze szkoły i jest przy paczkomacie w Mławie. Musiałam iść do łazienki i oddałam na chwilę telefon mamie, żeby z nią porozmawiała – relacjonowała Justyna dziennikarzowi.

Tak wyglądały ostatnie chwile zamordowanej Mai. Przymierzała sukienki. "Śmiałyśmy się, wszystko było ok"

Po rozmowie z przyjaciółką i jej mamą Maja wróciła do domu. – Rozmawiałyśmy ze sobą przez kamerkę. Rozpakowała przesyłkę, przymierzała i pokazywała sukienki, które jej przyszły. Śmiałyśmy się i wszystko było ok. Nie przypuszczałam, że widzę ją po raz ostatni – powiedziała Justyna.

Według relacji koleżanek w środowy wieczór 23 kwietnia Maja wyszła z domu, by spotkać się z Bartoszem. Wcześniej jednak miała też widzieć się z innym kolegą z Mławy. Po co? Tego nie wiadomo. – Mi tylko wspominała, że idzie na chwilę do kolegi tu na Podmiejską, ale nie powiedziała do kogo – tłumaczyła przyjaciółka nastolatki w rozmowie z "Faktem".