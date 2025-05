Język angielski to atut na rynku pracy

Wymienienie wszystkich znanych języków w CV to prosty sposób, by zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Rekruterzy przychylnie na to patrzą. Dodajmy, że język angielski jest obowiązkowym przedmiotem na studiach wyższych – zarówno licencjackich, gdzie wymagany poziom to B2, jak i magisterskich (B2+).