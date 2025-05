"Ja to jednak mam szczęście..." – dodał w opisie. "Magiczne chwile dla niezwykłych osób – Kasi i Łukasza. Wszystko to w bajkowej scenerii. Dziękuję za zaufanie" – skomentował fotograf. Sympatycy stand-upera tłumnie ruszyli z gratulacjami w komentarzach.

– Alkohol to była jedyna przyjemność z życia w tamtym czasie, jak się dużo piło. "O wolny dzień, to idziemy na piwko", "O, jakie ładne miejsce, siadamy na piwko". To była nagroda za wszystko, co teraz mi się wydaje bardzo płytkie. (...) Alkohol był standardem mojego funkcjonowania. (...) Nie wyobrażałem sobie, że można by było nie pić alkoholu. Teraz wydaje mi się to głupie, że tak myślałem – mówił w programie "Balans".