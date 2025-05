Oto, ile minut powinna trwać "drzemka mocy". To serio pomaga

Nie spałeś tej nocy 8 godzin? A może po obiedzie dopada cię klasyczny "zjazd energetyczny"? Wtedy z pomocą przychodzi "power nap", czyli drzemka mocy – krótki, kontrolowany sen, który może zdziałać cuda. Ale uwaga – kluczem jest czas. Spanie za długo może przynieść efekt odwrotny do zamierzonego. To nie mit – to nauka.