" Mistrzowska rozgrywka " to dramat sportowy. Jego fabuła bazuje na przygodach słynnych dwóch graczy go (starochińskiej gry planszowej). W rolach głównych widzowie mogą zobaczyć Lee Byung-huna (" Squid Game ") w roli Cho Hun-hyuna oraz Yoo Ah-ina ("Płomienie") jako Lee Chang-ho.

Fabuła osadzona jest w latach 1980-1990. "Mistrz Cho Hun-hyun odkrywa utalentowanego, lecz niewytrenowanego młodego chłopca, Lee Chang-ho, podczas amatorskiego konkursu. Cho postanawia wziąć go pod swoje skrzydła, aby uczynić z niego profesjonalistę. Konflikty pojawiają się, gdy uczeń zaczyna sprzeciwiać się naukom swojego mentora, co prowadzi do emocjonującego pojedynku" – czytamy w opisie filmu.

"Duma Cho jako mentora zostaje zniszczona, gdy Lee Chang-ho pokonuje go w meczu o wysoką stawkę, co stanowi punkt zwrotny w ich życiu. Dla Cho jest to bolesne uświadomienie sobie, że stracił przewagę jako gracz. Dla Lee Chang-ho jest to słodko-gorzkie zwycięstwo, które zmusza go do stawienia czoła presji prześcignięcia swojego nauczyciela" – podkreślił dziennikarz.