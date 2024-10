Widzowie kochają filmy sportowe: intensywne, dramatyczne, emocjonalne. W końcu to gatunek, który nie tylko pokazuje zmagania na boisku, ringu czy torze wyścigowym, ale też opowiada o pasji, ambicji, determinacji i pokonywaniu własnych słabości. Na podstawie ocen z IMDb zebraliśmy listę najlepszych filmów sportowych, które podbiły serca widzów na całym świecie. Oto siódemka ulubieńców publiczności.

Jakie są najlepsze filmy sportowe wszech czasów według widzów? Fot. Kadry z filmów "Za wszelką cenę" i "Rocky" / grafika: Canva

Najlepsze filmy sportowe wszech czasów według widzów

W naszym rankingu znalazły się filmy sportowe, które zostały ocenione najwyżej przez użytkowników IMDb, najpopularniejszego serwisu filmowego na świecie (to oceny z 17 października, więc mogą się nieznacznie zmienić). Dodatkowo podajemy też procentową ocenę krytyków z agregatora Rotten Tomatoes oraz widzów z polskiego serwisu Filmweb.

Kryteria? Wybraliśmy wyłącznie filmy fabularne (najlepsze filmy dokumentalne przedstawiliśmy tutaj), które mają ponad 100 tysięcy ocen od internautów. Oto rezultat: siedem najlepszych filmów sportowych według widzów.

7. Wściekły byk (1980)

Ocena widzów na IMDb: 8,1/10

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,8/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 92 proc.

"Wściekły byk" to biograficzne arcydzieło legendarnego Martina Scorsese, które opowiada o życiu Jake’a LaMotty, włosko-amerykańskiego boksera wagi średniej, którego kariera sportowa i życie prywatne zostały zniszczone przez jego niekontrolowaną agresję i zazdrość.

To nie tylko film o boksie, ale również głęboka analiza psychologiczna człowieka walczącego i z przeciwnikami na ringu, i ze swoimi słabościami. Sceny bokserskie są surowe, realistyczne, a czarno-biała estetyka dodaje filmowi mocy i ponadczasowości. Jest brutalnie, intensywnie, ale są też momenty refleksji.

W główną rolę wciela się Robert De Niro, który za swoją fenomenalną rolę (do której przeszedł fizyczną metamorfozę) zdobył Oscara. "Wściekły byk" ("Raging Bull") zdobył także statuetkę za montaż i był nominowany w kolejnych sześciu oscarowych kategoriach, w tym za najlepszy film, reżyserię oraz role Joe Pesciego – dla którego była to zaledwie trzecia rola filmowa w karierze – i Cathy Moriarty.

6. Wyścig (2013)

Ocena widzów na IMDb: 8,1/10

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,8/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 89 proc.

"Wyścig" ("Rush") w reżyserii Rona Howarda to pasjonująca opowieść o rywalizacji dwóch legend Formuły 1 – Brytyjczyka Jamesa Hunta i Austriaka Nikiego Laudy – w sezonie 1976. Film z Chrisem Hemsworthem jako Huntem i Danielem Brühlem w roli Laudy perfekcyjnie oddaje intensywność i ryzyko towarzyszące sportom motorowym.

Doceniony przez krytyków i widzów "Wyścig" to jednak nie tylko spektakularne sceny wyścigowe, które trzymają widza na krawędzi fotela, ale także głęboka analiza charakterów dwóch zupełnie odmiennych sportowców. Film reżysera "Pięknego umysłu" z równą uwagą przygląda się im psychice, co samej samochodowej rywalizacji. To historia o ambicji, walce z przeciwnościami i granicach ludzkiej wytrzymałości, co czyni go jednym z najlepszych dramatów sportowych ostatnich lat.

5. Wojownik (2011)

Ocena widzów na IMDb: 8,1/10

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,8/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 84 proc.

Tym razem film sportowy, który nie jest biograficzny. "Wojownik" ("Warrior") to film opowiadający o braciach, którzy stają naprzeciwko siebie w turnieju MMA. W tle mamy skomplikowane relacje rodzinne, uzależnienie i próbę odbudowy zrujnowanego życia, a w role Toma i Brendana wcielają się Tom Hardy i Joel Edgerton.

"Wojownik" w reżyserii Gavina O'Connor to więcej niż brutalne walki w oktagonie – to historia o odkupieniu, przebaczeniu i walce o lepsze życie. Znakomite kreacje aktorskie (Nick Nolte zdobył za swoją rolę ojca bohaterów nominację do Oscara) i emocjonalnie angażująca fabuła sprawiają, że film ogląda się z zapartym tchem. To też jeden z tych filmów sportowych, które łączą elementy dramatyczne z doskonałą choreografią walk.

Dalsza część artykułu poniżej.

Czy rozpoznasz film sci-fi po kadrze?

4. Rocky ( 1976)

Ocena widzów na IMDb: 8,1/10

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,7/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 92 proc.

A teraz tytuł absolutnie kultowy. "Rocky", którą zapoczątkował całą ikoniczną serię, opowiada o Rockym Balboi, podrzędnym bokserze z Filadelfii, który dostaje życiową szansę na walkę z mistrzem wagi ciężkiej, Apollo Creedem. Sylvester Stallone, który również napisał scenariusz, zagrał główną rolę, tworząc jedną z najsłynniejszych i uwielbianych postaci w historii kina.

"Rocky" John G. Avildsena to nie tylko film o boksie, ale również o determinacji, wierze w siebie i walce z przeciwnościami losu. Jego prostota i emocjonalna głębia uczyniły go symbolem dla tych, którzy walczą o swoje marzenia. Scena treningu na schodach w Filadelfii (przy akompaniamencie charakterystycznej muzyki Billa Contiego) przeszła do historii, a sam sportowy dramat – który w 1977 roku zdobył trzy Oscary, w tym za film i reżyserię – inspiruje kolejne pokolenia widzów i sportowców.

3. Za wszelką cenę (2004)

Ocena widzów na IMDb: 8,1/10

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,8/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 90 proc.

Oscarowe "Za wszelką cenę" w reżyserii wielkiego Clinta Eastwooda to poruszająca historia Maggie Fitzgerald (doskonała Hilary Swank), kelnerki z prowincji, która marzy o karierze bokserskiej. Z pomocą zgorzkniałego trenera, Frankiego Dunna (Eastwood), wyrusza w podróż, która zmieni ich życia na zawsze. Film zdobył cztery Oscary, w tym za najlepszy film, reżyserię oraz role Swank i Morgana Freemana.

Dlaczego widzowie aż tak pokochali "Million Dollar Baby"? To przede wszystkim głęboka, emocjonalna opowieść o poświęceniu, marzeniach i relacjach. Film perfekcyjnie balansuje między dramatem a scenami bokserskimi, które są realistyczne i intensywne. To nie tylko historia walki w ringu, ale również refleksja nad życiowymi decyzjami i ich konsekwencjami, do tego z poruszającym i szokującym zakończeniem.

2. Le Mans '66 (2019)

Ocena widzów na IMDb: 8,1/10

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,9/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 92 proc.

"Le Mans '66" (znany także jako "Ford v Ferrari") to opowieść o pasjonującej rywalizacji między Fordem a Ferrari w latach 60., gdy amerykański koncern postanawia położyć kres włoskiej dominacji w prestiżowym wyścigu Le Mans we Francji. Film koncentruje się na relacji inżyniera Forda Carrolla Shelby'ego (Matt Damon) i kierowcy Kena Milesa (Christian Bale), którzy wspólnie pracują nad stworzeniem samochodu zdolnego do zwycięstwa.

Film Jamesa Mangolda ("Logan: Wolverine", "Przerwana lekcja muzyki") to prawdziwa uczta dla fanów motoryzacji i sportów wyścigowych, w której pierwsze skrzypce grają pasja, rywalizacja i nieustępliwość. Sceny wyścigów są dynamiczne i trzymają w napięciu, a chemia między świetnymi Bale'em i Damonem dodaje filmowi emocjonalnej głębi.

To również opowieść o przekraczaniu granic ludzkich możliwości i inżynierskiej wizji, a widzowie doceniają ten film tak bardzo, że jest to druga najwyżej oceniana produkcja sportowa (powyżej 100 tysięcy głosów) na IMDb. Zresztą krytycy też go uwielbiają: "Le Mans '66" otrzymał cztery nominacje do Oscara, w tym za najlepszy film, a dwie zamienił na statuetki w technicznych kategoriach.

1. Dangal ( 2016)

Ocena widzów na IMDb: 8,3/10

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,9/10

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 89 proc.

Teraz zaskoczenie (przynajmniej dla tych widzów, którzy głównie poruszają się w kręgu hollywoodzkich produkcji), bo pierwsze miejsce zdobył film indyjski i to w języku hindi. Głośny "Dangal" to oparta na faktach historia Mahavira Singha Phogata (Aamir Khan), byłego zapaśnika, który postanawia trenować w tej dyscyplinie swoje córki, mimo że w Indiach zapasy są uważane za męski sport. Film śledzi ich drogę od pierwszych treningów aż po międzynarodowe zawody.

Produkcja Nitesha Tiwariego zdobył serca nie tylko indyjskich, ale również zagranicznych widzów, bo to więcej niż film sportowy. "Dangal" to inspirująca opowieść o rodzinie, wytrwałości i przełamywaniu stereotypów, a także historia o walce z normami społecznymi i równości płci. Dynamiczne sceny zapaśnicze są doskonale zrealizowane, a emocjonalna warstwa filmu głęboko porusza.

"Dangal" stał się jednym z najbardziej kasowych filmów Bollywood, przyciągając widzów nie tylko świetnymi scenami sportowymi, ale też uniwersalnym przesłaniem. A to odzwierciedla najwyższe miejsce w naszym zestawieniu filmów sportowych, które pokochała publiczność.