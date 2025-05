Jacek Koman w "Konklawe". Zagrał polskiego arcybiskupa

Dla 68-letniego polskiego aktora, który na stałe mieszka w Australii, to kolejna rola w międzynarodowej produkcji. Wcześniej występował m.in. w "Moulin Rouge!", "Ludzkich dzieciach", "Australii" czy serialu "Tajemnice Laketop". Regularnie pojawia się też na dużym i małym ekranie nad Wisłą ("Prokurator", "Lekarze", "100 dni do matury" , "Chyłka", "W głębi lasu").

– Intensywność, z jaką pracował, była imponująca Wydawało mi się, że pasuje to i do nastroju, i do opowiadanej przez nas historii, i do tej konkretnej sytuacji. Ale później, kiedy mieliśmy okazję pobyć razem towarzysko, z dala od kamer, zorientowałem się, że ten poziom intensywności mu nie spada. Dochodzi do niego jedynie uśmiech – mówił.