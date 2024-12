Ralph Fiennes wskazał, kto powinien zagrać Voldemorta w serialu "Harry Potter" Fot. Courtesy of Warner Bros Pictures / East News

Dwukrotnie nominowany do Oscara (za "Listę Schindlera" i "Angielskiego pacjenta") Ralph Fiennes wcielał się w arcywroga Harry'ego Pottera od czwartej części serii, czyli od filmu "Czara ognia" z 2005 roku. W rozmowie z amerykańskim dziennikiem "The New York Times" angielski aktor przyznał, że z początku nie był zainteresowany rolą Lorda Voldemorta.

W dokumencie z okazji 20-lecia filmowej adaptacji zdradził, że do przyjęcia roli zachęciła go jego siostra, której dzieci mieli wówczas po 11-12 lat. "Musisz to zrobić" – miała mu powiedzieć.

Ralph Fiennes wskazał, kogo chce zobaczyć w roli Voldemorta w serialu "Harry Potter"

O tym, że HBO pracuje obecnie nad serialowym rebootem "Harry'ego Pottera", wiemy już od dawna. Showrunnerką i producentką wykonawczą nowej wersji została Francesca Gardiner z "Sukcesji", a reżyserem aż sześciu odcinków mianowano znanego z drugiego sezonu "The Last of Us" i filmu "Menu" Marka Myloda.

Castingi do najważniejszych ról właśnie trwają. Ostatnio w zagranicznych mediach pojawiły się pogłoski, że bliski zdobycia angażu w serialu jest Mark Rylance, zdobywca nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej za "Most Szpiegów", który miałby wcielić się w dyrektora Hogwartu, Albusa Dumbledore'a.

W programie "Watch What Happens Live with Andy Cohen" Ralph Fiennes wskazał, kogo chciałby zobaczyć w serialu "Harry Potter" jako Voldemorta. – Cillian Murphy jest fantastycznym aktorem. Byłbym całkowicie za nim. Właściwie uważam, że to wspaniała sugestia – oznajmił dotychczasowy odtwórca Toma Riddle'a.

Przypomnijmy, że w 2024 roku Murphy sięgnął po Oscara w kategorii "najlepszy aktor" za rolę ojca bomby atomowej, Robert Oppenheimer, w biografii "Oppenheimer" w reżyserii Christophera Nolana ("Interstellar" i "Incepcja").

W filmografii irlandzkiego gwiazdora znajdziemy takie dzieła jak "28 dni później" Danny'ego Boyle'a, "Wiatr buszujący w jęczmieniu" Kena Loacha, "Dunkierka" Christophera Nolana" i serialowy hit "Peaky Blinders", w którym powierzono mu rolę Tommy'ego Shelby'ego.

