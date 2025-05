Sukces filmu "100 dni do matury"

Na planie filmowym przyszło im stanąć oko w oko z doświadczonymi aktorami. W rolę ministry edukacji wcieliła się Małgorzata Foremniak, dyrektorem szkoły został aktor Piotr Głowacki, a przebojowym dziadkiem Antonim Jacek Koman. "100 dni do matury" opowiada o grupie maturzystów, którzy postanawiają włamać się do systemu Ministerstwa Edukacji, aby zmienić swoje wyniki.

Fabuła filmu skupia się na przyjaźni, pierwszych ważnych decyzjach i gotowości do zmian – a to wszystko przedstawione z przymrużenie oka w żartobliwym tonie.

Premiera została zorganizowana z rozmachem oraz odbył się "weekend specjalny" z rozszerzoną wersją filmu. Tytuł trafił po raz pierwszy do kin pod koniec lutego. Jak podaje Interia Film, do końca kwietnia zanotował milionową frekwencję.

Choć polskie komedie rzadko cieszą się tak dużym zainteresowaniem, to tym razem się udało. – Bardzo cieszy mnie to, że '100 dni do matury' zobaczyło już ponad milion widzów. To miła świadomość, że nasza praca i wysiłek znalazły tylu odbiorców. Po to ten film zrobiliśmy, żeby ludzie go oglądali. Dziękuję wszystkim, którzy zasiedli na salach kinowych. Mam nadzieję, że ten film zostanie z wami jeszcze na długo po wyjściu z seansu – skomentował sukces reżyser Mikołaj Piszczan, cytowany przez Interię.