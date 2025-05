Michał Orzechowski zmarł nagle 7 maja 2025 roku. Portal TVP3 Bydgoszcz podał, że ciało DJ Hazela znaleziono w jego samochodzie zaparkowanym niedaleko jeziora w Skępem w powiecie w powiecie lipnowskim (województwie kujawsko-pomorski). To tragiczne odkrycie pozostawia wiele znaków zapytania, ale policja i prokuratura już zajmują się wyjaśnianiem okoliczności śmierci młodego mężczyzny.

DJ Hazel jeszcze niedawno żegnał swoją mamę

"W tym tygodniu odeszła moja ukochana Mama, która była moją wielką inspiracją i wsparciem. Strata jest dla mnie ogromna i niełatwo mi przez to przechodzić" – wyznał na wstępie i dodał, że nie odwoła najbliższych występów właśnie dla niej.

"Jednocześnie wiem, że muzyka była dla mojej Mamy ważna – zawsze była dumna z mojej pasji i wspierała mnie w każdej chwili. Dlatego postanowiłem mimo mojej osobistej tragedii i żałoby nie odwoływać zaplanowanych występów. Wiem, że to, co robię, jest nie tylko moją pracą, ale też pasją i odskocznią, jest także źródłem radości dla Was, a jednocześnie pozwala mi poczuć, że jestem blisko Niej" – napisał DJ Hazel.