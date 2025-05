"Z największym bólem zawiadamiam Was o śmierci Michała. Nie ma go już z nami, ale wierzę, że na zawsze pozostanie w naszych sercach. Na chwilę obecną data pogrzebu nie jest jeszcze ustalona. Bardzo proszę o uszanowanie żałoby" – napisał w mediach społecznościowych Marcin "AbradAb" Marten, brat zmarłego rapera i członek zespołu hip-hopowego Kaliber 44.

Tak powstawał Kaliber 44

Chcąc dowiedzieć się, jakie były początki zespołu Kaliber 44, musimy cofnąć się do roku lat 90. ubiegłego wieku i zrobić sobie krótką przejażdżkę do Katowic. To tam zafascynowani psycho rapem bracia Martenowie wpadli na pomysł stworzenia kapeli złożonej z utalentowanych raperów, do której dołączył m.in. zaprzyjaźniony z "AbradAbem" Piotr "Magik" Łuszcz. Na nazwę zespołu wpadł Rafał "Gano" Wywioł i nie miała żadnego związku ze spopularyzowanym przez Adama Mickiewicza numerem 44.