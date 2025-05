W NaTemat już parę razy informowaliśmy o oszustwach telefonicznych. Złodzieje ostatnio dzwonią do nas z Wielkiej Brytanii (+44), ale i z polskich numerów . Co chwilę wymyślają nowe scamy i historie, ale niektóre stale się powtarzają.

Oszuści podszywają się pod Straż Graniczną i każą nacisnąć 1. Powinniśmy kliknąć czerwoną słuchawkę

Portal InfoTuba przypomniał o schemacie oszustwa, o którym pisał już w zeszłym roku serwis Niebezpiecznik. Ta metoda powraca co jakiś czas (przypomina wręcz klasyczne oszustwo "na policjanta" , aczkolwiek uderza w inne emocje i target), więc warto być przygotowanym na to, że może i na nas trafić w tej lub podobnej formie.

Punktem wyjścia jest to, że wielu z nas zamawia rzeczy z zagranicy, czy to przez eBaya, Vinted, Amazona, czy to z chińskich portali sprzedażowych typu Temu, Shein lub AliExpress. Oszuści mają więc duże szanse na to, że damy się nabrać. Podszywają się pod Straż Graniczną, która niby do nas dzwoni, bo są problemy z rzekomo naszą przesyłką.