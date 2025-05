Zupełnie nowe świadczenie w Polsce. Kto otrzyma dodatek dopełniający do renty socjalnej? Fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

REKLAMA

Jak wskazuje już sama nazwa, dodatek dopełniający skierowany jest do osób pobierających rentę socjalną. Nie wszyscy jednak będą mogli liczyć na nowe środki. Prawo do dodatku przysługuje wyłącznie tym, którzy zostali uznani zarówno za całkowicie niezdolnych do pracy, jak i do samodzielnej egzystencji.

Zupełnie nowe świadczenie w Polsce. Jak otrzymać dodatek dopełniający do renty socjalnej?

Jeśli dana osoba posiadała już odpowiednie orzeczenie lekarskie do 1 stycznia 2025 r., to ZUS przyzna świadczenie automatycznie, bez konieczności składania dodatkowych dokumentów. Informację o jego przyznaniu można znaleźć na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) lub w systemie eZUS.

REKLAMA

W sytuacji, gdy orzeczenie o niezdolności zostało wydane po 1 stycznia 2025 r., konieczne będzie złożenie wniosku – osobiście w placówce ZUS lub elektronicznie – wraz z dokumentacją medyczną. Co powinniśmy w nim zawrzeć?

wniosek o dodatek dopełniający do renty socjalnej. Formularz wniosku o symbolu EDD-SOC jest dostępny na stronie ZUS . Formularz wniosku jest również dostępny w punkcie informacyjnym w sali obsługi klientów w każdej jednostce organizacyjnej ZUS zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku; dokumentacja medyczna i inne dokumenty, które mają znaczenie przy orzekaniu o niezdolności do samodzielnej egzystencji, np. karta badania profilaktycznego, dokumentacja rehabilitacji leczniczej lub zawodowej.

REKLAMA

ZUS rozpatruje wniosek do 30 dni. "Dodatek dopełniający ZUS przyzna od miesiąca, w którym zostaną spełnione wymagane warunki, ale nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszony zostanie wniosek o ten dodatek" – informuje ZUS.

Ile wynosi dodatek do renty socjalnej? To nowe świadczenie w Polsce

Początkowo informowano, że dodatek dopełniający wyniesie 2520 zł miesięcznie. Jednak w marcu świadczenie zostało objęte waloryzacją, dzięki czemu jego wysokość wzrosła do 2610,72 zł brutto ("na rękę" to ok. 2 tys. złotych). Oznacza to realne zwiększenie wsparcia o blisko 100 zł.

REKLAMA

Co istotne, osoby uprawnione, które nie musiały składać wniosku, otrzymają wyrównanie za wcześniejsze miesiące. Łącznie w maju mogą spodziewać się przelewu na kwotę 12 872,16 zł brutto, co obejmuje: 2520 zł za styczeń i luty (przed waloryzacją) i 2610,72 zł za marzec, kwiecień i maj (po waloryzacji).

"Osobom, które otrzymają dodatek dopełniający bez wniosku, wypłacimy wyrównanie od 1 stycznia 2025 r. Natomiast osobom, które będą miały orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji po 1 stycznia br., dodatek przyznamy od miesiąca, w którym spełnią warunki do jego otrzymania, najwcześniej od miesiąca złożenia wniosku" – podaje ZUS w oficjalnym komunikacie.