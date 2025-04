ZUS ruszy z wypłatami świadczenia już 2 maja. Taką kwotę można otrzymać

W piątek, 2 maja, ponownie ruszają wypłaty świadczenia wspierającego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca je w kwocie od 751 zł do 4133 zł miesięcznie. Co istotne, dochód osoby ubiegającej się o to wsparcie nie ma wpływu na jego przyznanie.