W Watykanie trwa konklawe. Wybrano nowego papieża

Proces wyboru nowego papieża to nie tylko formalność, ale złożona procedura, która wymaga czasu, rozwagi i – według tradycji Kościoła – duchowego rozeznania. Kardynałowie zamknięci w Kaplicy Sykstyńskiej głosują aż do momentu, gdy któryś z kandydatów uzyska poparcie co najmniej 2/3 elektorów.