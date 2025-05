Poglądy Leona XIV. Papież zmieni podejście Kościoła do wojny, kobiet, LGBT?

Nowy papież z USA jest także zdecydowanym zwolennikiem większego zaangażowania świeckich, szczególnie kobiet, w życie Kościoła. Jego zdaniem pozwoli to zbudować Kościół mniej hierarchiczny. – Lud Boży ma prawo, a wręcz obowiązek uczestniczyć w decyzjach, które go dotyczą. Wybór biskupów nie powinien być procesem zamkniętym, ale otwartym na głosy wiernych – mówił w 2024 roku.

Jako biskup peruwiańskiej diecezji Chiclayo krytykował gender i sprzeciwiał się wprowadzeniu nauczania w tym zakresie w Peru. Stwierdził, że propagowanie "ideologii gender" jest mylące, ponieważ ma na celu tworzenie "płci, które nie istnieją". A to oznacza, że papież Leon XIV raczej nie ma takiego samego stanowiska w sprawie praw dla społeczności LGBTQ+ jak papież Franciszek. Sprzeciwia się ponadto przyjmowaniu kobiet do stanu duchownego jako diakonów.

Jak opisywał "The New York Times" , w 2012 roku, jako przełożony generalny Zakonu św. Augustyna, krytykował też kulturę popularną z powodu promocji "przekonań i praktyk sprzecznych z Ewangelią", a konkretnie "homoseksualnego stylu życia" i alternatywnego modelu rodziny złożonej z dwóch partnerów tej samej płci i adoptowanych przez nich dzieci.

Michael O'Loughlin, lider Outreach, organizacji katolickiej LGBTQ+, w oświadczeniu dla The Advocate przekazał, że "od wyboru imienia, które miało uhonorować papieża oddanego sprawiedliwości, po wezwanie do kościoła skupionego na pokoju i dialogu, wczesne sygnały wskazują, że papież Leon XIV ma nadzieję kontynuować duszpasterską działalność papieża Franciszka".

Papież Leon XIV i krytyka Donalda Trumpa

"J.D. Vance się myli: Jezus nie prosi nas o klasyfikowanie naszej miłości do innych" – napisał. W artykule, do którego się odniósł, napisano, że taka hierarchia zniekształca Pismo Święte i jest niezgodna z naukami Jezusa.

Do tej pory nie ujawniono publicznych wypowiedzi, w których kardynał Prevost odnosił się do wojny na Ukrainie. Jak jednak podkreślają komentatorzy, Leon XIV w pierwszym przemówieniu wiele razy nawiązywał do pokoju, więc prawdopodobnie będzie zwracał uwagę na potrzebę zakończenia wojny Ukrainy. Czy powie wprost, kto jest agresorem, a kto ofiarą? Nie zrobił tego jego poprzednik, papież Franciszek, który był za to krytykowany.