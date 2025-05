O tym wyjątkowym projekcie filmowym huczy w branży. Przypomnijmy, że w lutym wyszło na jaw, iż reżyser Sam Mendes ("American Beauty" i "1917" ) nakręci czteroczęściową biografię o zespole The Beatles – zgodnie z planem każda odsłona ma być przedstawiana z punktu widzenia innego członka legendarnej kapeli z Liverpoolu.

– Nie robimy jednego filmu o Beatlesach, ale cztery. To szansa, by lepiej ich zrozumieć – mówił twórca na scenie CinemaCon w Las Vegas. Mendes przy okazji ogłosił członków obsady. Beatlesów zagrają Harris Dickinson (John Lennon), Paul Mescal (Paul McCartney), Joseph Quinn (George Harrison) i Barry Keoghan (Ringo Starr).

Keoghan o prywatnym spotkaniu ze Starrem. W pierwszej chwili aż zaniemówił

Ostatni z wymienionych wystąpił ostatnio w programie " Jimmy Kimmel Live" , gdzie zdradził, jak wyglądały kulisy jego spotkania z legendarnym perkusistą, którego ma zagrać. – Nie mogłem na niego patrzeć – przyznał na wstępie. – To był ten moment, kiedy jesteś w absolutnym zachwycie i po prostu cię zamraża – opowiadał.

Artysta określił, że "perkusista był absolutnie uroczy". – Moim zadaniem było obserwowanie i przyswajanie jego manier oraz zachowania. Ostatecznie w filmie chcę jednak go humanizować i wzbudzać w nim uczucia, a nie tylko go naśladować – podsumował. Zdjęcia do wszystkich czterech filmów o Beatlesach mają być realizowane przez rok. Kinowe premiery tych produkcji zaplanowano na kwiecień 2028 roku.