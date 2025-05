Reakcje po wyborze nowego papieża

– Myślę, że w porównaniu do Franciszka, to będzie papież zdecydowanie bardziej uważny na to, co mówi. Nie będzie takim pancernikiem jak Benedykt XVI, ale będzie uważny. Zapewne jako kanonista będzie dużo bardziej przestrzegał wewnątrzkościelnych reguł prawnych – tak o papieżu Leonie XIV mówi dla naTemat ojciec Paweł Gużyński.