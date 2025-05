"Zimni ogrodnicy" to tradycyjne określenia na dni w maju, których obecnie doświadczamy : to po prostu późnowiosenne nawroty zimna i przymrozki, które szkodzą przede wszystkim rolnictwu.

Czym są "zimni ogrodnicy" i "zimna Zośka"?

12 maja – św. Pankracy 13 maja – św. Serwacy 14 maja – św. Bonifacy 15 maja – św. Zofia / św. Izydor

I jak spojrzymy w kalendarz i na prognozy to w pewnym sensie się to pokrywa, aczkolwiek w tym roku "zimni ogrodnicy" się za bardzo zadomowili i od dłuższego czasu doskwiera nam mroźny wiatr i ujemne temperatury w nocy. Czy po 15 maja będzie już typowa wiosna, czy dalej zima?

W połowie maja 2025 będzie jak zimą. W górach spadnie nawet śnieg

– Tegoroczni zimni ogrodnicy są wyjątkowo silną i długą falą chłodu – stwierdziła. Ponadto w Białymstoku, Jeleniej Górze i Terespolu temperatura przy gruncie spadła do – 6 st. C. Na minusie było w większej częściach naszego kraju. Skąd to się bierze? Zdaniem synoptyk do Polski napływa zimne powietrze arktyczne za sprawą niżu znad Skandynawii. Dzisiaj na północy i wschodzie kraju pojawią się słabe opady deszczu. Od soboty do poniedziałku dominować będzie pochmurna aura z przelotnymi opadami – głównie na południu i wschodzie.