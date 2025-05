To zjawisko jest częste w Egipcie. Sprawdź, jak dbać o swoje bezpieczeństwo na wakacjach [PORADNIK]

Egipt kusi piramidami, rafami koralowymi i magicznym Nilem. Jednak podróżując do tego fascynującego kraju, szczególnie wiosną, turyści mogą natknąć się na potężne burze piaskowe, znane lokalnie jako Chamsin (Khamsin). Choć to zjawisko naturalne, może stanowić realne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa. Jak się przygotować i co robić, gdy złapie nas burza piaskowa w Egipcie lub innym pustynnym regionie? Oto kompleksowy poradnik oparty na zaleceniach i danych.