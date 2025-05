Nastał maj – miesiąc, który od wieków ma szczególne miejsce w sercach Polaków. Pełen zapachu bzu, dźwięku śpiewu ptaków i radosnego światła, które zagląda przez zielone już liście. To właśnie w maju, jak głosi pieśń pt. "Chwalcie łąki umajone" tradycyjnie śpiewana przez kobiety przy przydrożnych kapliczkach, natura budzi się do życia w całej swej krasie, a na polach robi się czerwono od kwitnących maków. I choć pogoda potrafi w tym czasie płatać figle, to właśnie jej zmienność wpisuje się w urok tej pory roku.