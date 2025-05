Pan Jerzy niestety nie miał świadomości, iż mieszkanie nie jest jego własnością. Po udzieleniu wywiadu wylały się na mnie pomyje, to, co czytam na swój temat, wszystkie pogróżki jakie dostaję zszokowały mnie. Poziom wypowiedzi na mój temat, epitety jakimi jestem obrzucana, bardzo często pisane przez osoby w wieku w którym byliby teraz moi rodzice dla mnie jest porażający. Zastanawiam się, w jakim kraju żyjemy, skoro pan poseł Marcin Horała publicznie pokazuje moje zdjęcie ściągnięte z portalu społecznościowego i opluwa mnie w mediach. Jemu wolno... To nawoływanie do nienawiści.

Anna Kanigowska