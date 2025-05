– Oczywiście, poprzemy go, gdyby tak było – odpowiedział Jarosław Kaczyński dopytywany przez TVP Info o Sławomira Mentzena. – Ale powtarzam, to jest w tej chwili całkowicie już niemożliwe, bo Trzaskowski jest tutaj najgorszym złem – dodał.

Prezes PiS dawał do zrozumienia, że raczej nierealny jest scenariusz, by to Mentzen znalazł się w drugiej turze wyborów prezydenckich.

I teoretycznie to sytuacja dobra dla PiS, bo ich kandydat znalazłby się w ostatecznej rozgrywce. Tyle że w drugiej turze Trzaskowski wygrałby prawdopodobnie z wyraźną przewagą. Nawrocki notuje zresztą spadek poparcia, co może być efektem tzw. afery mieszkaniowej , która zdominowała ostatnie dni kampanii.

– Jeżeli ktoś nie chce, żeby wygrał Rafał Trzaskowski, powinien życzyć sobie tego, żebym to ja znalazł się w drugiej turze z Rafałem Trzaskowskim, po to, żebym mógł tam z nim wygrać, po to, żeby te wasze złe rządy wreszcie zakończyć – odpowiedział kandydat Konfederacji, zwracając się wtedy do Szymona Hołowni.