Pierwsze miejsce w nowym sondażu zajmuje Koalicja Obywatelska z poparciem 31,2 proc. To wzrost o 0,8 pkt proc. w porównaniu do badania z końca kwietnia – wynika z najnowszego badania United Surveys dla Wirtualnej Polski , które zostało przeprowadzone 7 maja.

Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 27,5 proc. To delikatny wzrost o 0,2 pkt proc.

Jednak to trzecie miejsce mogłoby mieć kluczowe znaczenie, gdyby wybory odbywały się obecnie. Zajmuje je Konfederacja z poparciem 13,1 proc. To spadek o 1,3 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania.