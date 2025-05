Gdyby I tura wyborów prezydenckich odbyła się teraz, wygrałby ją Rafał Trzaskowski . W sondażu United Surveys dla WP oddanie głosu na kandydata Koalicji Obywatelskiej deklaruje 33,2 proc. ankietowanych. Jest to jednocześnie wzrost poparcia w porównaniu z poprzednim badaniem o 1,6 pkt proc.

Nie jest to co prawda wielki wzrost, ale może dużo ważyć. Tym bardziej że drugi w stawce Karol Nawrocki notuje spadek – o 1,5 pkt proc. Na kandydata PiS chce zagłosować w I turze 23,2 proc.

Afera mieszkaniowa Nawrockiego a nowy sondaż. Kandydat PiS traci poparcie

Jak informowaliśmy w naTemat.pl, głos w tej sprawie zabierał wielokrotnie i kandydat PiS, i politycy partii, która wystawiła go do wyścigu o najwyższy urząd w kraju. Wyjaśnienia ws. mieszkania Nawrockiego zmieniały się jak w kalejdoskopie, co jeszcze bardziej potęguje i tak duże już kontrowersje.