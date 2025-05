Dziecko w sklepowym wózku to niehigieniczne? Widok wywołał burzę

"Naprawdę muszę wam tłumaczyć, że sklepowy wózek to nie jest gondola? To nie jest spacerówka. To nie jest sterylna kołyska z baldachimem. To jest, moi drodzy, mobilna metalowa kuweta na zakupy" – pisze autor wpisu, który zebrał już setki reakcji.

W poście pada też pewne porównanie: "Wiecie, co mnie najbardziej w tym rozwala? Że wielu rodziców potrafi spędzić trzy dni na czytaniu składów kaszki jaglanej i analizowaniu marki butelki, a potem siup! – sadzacie niemowlę w sklepowym kontenerze, jakby to był ponton życia, i jedziecie na dział z nabiałem. O ironio".

Trzeba przyznać, że widok dzieci włożonych do wózka to codzienność w polskich hipermarketach. I od lat, z mniejszym lub większym echem, ktoś bije na alarm. Zresztą problem nie kończy się tylko na bakteriach.

chusty i nosidła ergonomiczne, własny wózek dziecięcy, który można wprowadzić do sklepu, specjalne wózki z siedziskiem dla dzieci (nie zawsze dostępne, ale istnieją), a czasem… zakupy online.

Wspólna przestrzeń – wspólna odpowiedzialność

Na forach i w komentarzach powtarza się jeszcze jeden głos: "Widzimy to od lat. Co jakiś czas ktoś apeluje. Ale niewiele się zmienia". Może tym razem warto posłuchać nie tylko dla dobra dzieci, ale i innych klientów? Niezależnie czy jesteście rodzicami czy nie, pamiętajcie, że koszyk to siedlisko bakterii i najlepiej byłoby ograniczyć dotykanie go do minimum, a potem umyć dłonie, a wszelkie produkty, które nie były w opakowaniu odpowiednio zdezynfekować.