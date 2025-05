Wroński przekazał, że Rosja została poinformowana o decyzji szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych. – Zgoda cofana jest w formie noty dyplomatycznej. Pan ambasador (Siergiej Andriejew – red.) został zaproszony dziś na godzinę 15 do ministerstwa – poinformował rzecznik MSZ, cytowany przez Radio ZET.

Zgodnie z tym co podała wiceministra resortu Henryka Mościcka-Dendys, dziś po południu Andriejew otrzyma notę dyplomatyczną. Dodała także, że zostanie wyznaczony termin zamknięcia krakowskiego konsulatu.

Zwykle jest to co najmniej 30 dni. Do tego czasu będzie funkcjonować tak jak konsulat w Gdańsku. Wiceministra przypomniała również, że Polska wprowadziła już ograniczenia dotyczące przemieszczania się rosyjskich dyplomatów po kraju.