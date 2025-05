Atrakcyjne oferty

"Podróż wielu kierowców rozpoczyna się w internecie. Tam znajdują obiecujące oferty: Pracując do 250 godzin miesięcznie, kierowcy ciężarówek z Uzbekistanu, Tadżykistanu i innych krajów mogą szybko zarobić 3000 euro netto w Niemczech, ot tak. W grupach na komunikatorze Telegram, liczących dziesiątki tysięcy członków, kierowcy rzekomo zatrudnieni w Niemczech informują o swoich europejskich zarobkach, kupionych samochodach, wybudowanych domach i otrzymanych premiach. Przyciąga to wielu zainteresowanych, którzy aplikują. To wszystko brzmi tak dobrze" – czytamy.