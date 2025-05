Na znaku widzimy przekreślone dwie białe pionowe kreski na niebieskim tle. Może to być mylące, bo budzi różne skojarzenia. Kreski przypominają symbol ulicy. Stąd wielu kierowców, widząc znak B-38, z automatu myśli, że to może koniec drogi. Szczególnie że znak D-10, koniec autostrady, wygląda podobnie.

Znak B-38. Dwie pionowe kreski to nie ulica, ale rzymska "dwójka"

Znak B-38 to zakaz postoju po stronie jezdni, przy której został ustawiony, w dni parzyste miesiąca. Przypomnijmy, że postój to zatrzymanie pojazdu na czas dłuższy niż jedna minuta, niezwiązany z przepisami ruchu lub sytuacją drogową. To bardzo ważne rozróżnienie – samo chwilowe zatrzymanie, np. by wysadzić pasażera, nie narusza przepisów.