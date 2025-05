Przed wjazdem na parking powinniśmy dokładnie sprawdzić, jakie są tam poustawiane znaki: może być to czasem trudne, bo potrafi być ich kilka w jednym miejscu, ale to kluczowa sprawa. Największym utrapieniem może być dla kierowców znak D-52. Czym się różni od D-40?

Jak jeździć na parkingach przy Biedronkach i Lidlu?

Znak D-52 – "Strefa ruchu"

Jeśli przy wjeździe na parking jest znak D-52, to mamy do czynienia z tzw. strefą ruchu. Co to oznacza w praktyce? Obowiązują tam ogólne przepisy Kodeksu drogowego – tak jak na każdej publicznej drodze.