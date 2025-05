Nowa prognoza pogody wygląda jak wersja na... listopad. Nie dość, że regularnie pojawiają się przymrozki, to jeszcze musimy przygotować się na prawdziwą kumulację różnych zjawisk. Dokładniej chodzi o 15 maja.

Z prognozy na profilu "Burze - komunikaty i ostrzeżenia" na Facebooku dowiadujemy się, że pogoda na najbliższe dni bez wątpienia będzie słaba. I co gorsze, w czwartek w Polsce może spaść śnieg. Brzmi jak żart, jednak nie ma wątpliwości, że wiosna na razie nie będzie nas rozpieszczać.

"Przymrozki w różnych regionach naszego kraju nadal nie odpuszczą. Ciepła nie widać przynajmniej do początku III dekady maja" – czytamy.

Jak już informowaliśmy w naTemat, we wtorek i środę (13 i 14 maja), co prawda zobaczymy na termometrach nawet powyżej 20 stopni, ale będzie to tylko przysłowiowa chwila.