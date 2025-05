Zbliża się lato inne niż dotychczas. IMGW podał długoterminową prognozę. Fot. Marek Bażak/East News

Maj w tym roku zaczął nam się chłodno, co wiele osób przyjęło z rozczarowaniem. Jednak prognozy wskazują, że zmiana pogody nadejdzie już we wtorek i środę. Druga połowa miesiąca ma być znacznie cieplejsza. Temperatury mają przekraczać 20°C, co zapowiada powrót prawdziwej wiosny. A jakie czeka nas lato w tym roku?

Z prognozy IMGW wynika, że czerwiec będzie cieplejszy niż wskazuje norma z lat 1991–2020. Średnie dobowe temperatury mają wynosić około 16–18°C. Opady będą mieścić się w granicach normy – w większości regionów spadnie od 60 do 80 mm deszczu, w Koszalinie i Krakowie około 90 mm, a w Zakopanem nawet 190 mm.

IMGW podał prognozę na lato 2025

W lipcu średnia temperatura również ma przekroczyć normę, z wyjątkiem wybrzeża, gdzie może utrzymać się w jej granicach. Miesięczna suma opadów powinna odpowiadać wartościom typowym dla tego okresu od 60 do 100 mm na większości obszaru kraju. W Zakopanem może spaść ponad 240 mm deszczu.

Sierpień zapowiada się podobnie. Średnie temperatury mają utrzymać się powyżej normy, a opady będą zbliżone do wartości z lat 1991–2020. Oczekiwane sumy opadów to 50–100 mm.

We wrześniu nadal możemy liczyć na ciepłe dni, cieplejsze niż zazwyczaj. Pojawią się jeszcze chwile z typowo letnią aurą. Opady utrzymają się w granicach normy – przeważnie od 40 do 80 mm.

IMGW podobnie jak inne ośrodki meteorologiczne na świecie, prognozuje pogodę w odniesieniu do 30-letniej normy z lat 1991–2020. Jeśli średnia temperatura lub suma opadów jest:

powyżej normy – oznacza to, że prognozowany miesiąc będzie cieplejszy/bardziej mokry od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020, w normie – będzie podobny do typowych 10 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020, poniżej normy – chłodniejszy lub bardziej suchy niż 20 z 30 lat.

Warto jednak pamiętać, że tego typu prognozy są eksperymentalne i obarczone ryzykiem błędu. Przedstawiają uśredniony obraz pogody w skali całego miesiąca i całego kraju. Ciepłe lato nie oznacza więc, że nie pojawią się chłodniejsze czy bardziej deszczowe dni.