Magdalena Biejat w Porannej rozmowie w RMF FM została zapytana między innymi o to, co zrobi w ewentualnej II turze wyborów prezydenckich.

Biejat poprze Trzaskowskiego w II turze? Padła wymowna odpowiedź

– No... to, co zrobimy w II turze, to zobaczymy w II turze. (...) Teraz zachęcam wszystkich, żeby zagłosowali zgodnie ze swoimi przekonaniami, i żeby nie głosowali na tych, co zawsze, tylko dlatego, że wygrają, bo tak nic się w Polsce nie zmieni – stwierdziła Biejat.